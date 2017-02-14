| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

喝多了誤事！女自露胸部 遭友拍下散布

2017-02-14  17:34

〔記者王定傳／新北報導〕新北市歐姓女子去年1月間，到朋友住處喝酒打麻將，後來喝多了，大夥起鬨，歐女自己露出胸部給朋友看，賀姓女子竟趁此時拍下影片，上傳LINE群組，歐女事後氣炸提告，新北地院依散布竊錄身體隱私部位內容罪，判賀2個月徒刑，可上訴。

檢警調查，歐女與賀女等人幾乎都是新移民，去年1月12日晚間6時許，歐女前往高姓友人住處打麻將、喝酒，晚間9時許，已有醉意的歐女，突然站起，先將高女丈夫眼睛遮住，接著將自己上衣下拉，露出內衣。

高女等人見狀起鬨要歐女露出胸部，歐女隨即將內衣往下拉，露出胸部後穿回，賀女卻在此時，錄影上傳LINE群組，群組內有195位成員，歐女得知後氣憤提告。

賀女辯稱，聚會時都會錄影並上傳群組，當時只是錄打麻將過程，是歐女突然興起，錄影過程中，突然掀起上衣，她不小心錄影上傳群組，不是故意。

檢方勘驗影片認定是高女等人起鬨，歐女才露出胸部，賀女應停止錄影，且錄影資料要上傳LINE群組，也要手動進行操作，不是自動上傳，賀女既知內容有所不妥，仍手動上傳，難認不是故意行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 新北市歐姓女子去年1月間，到朋友住處喝酒打麻將，後來喝多了，大夥起鬨，歐女自己露出胸部給朋友看，賀姓女子竟趁此時拍下影片，上傳LINE群組。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

    新北市歐姓女子去年1月間，到朋友住處喝酒打麻將，後來喝多了，大夥起鬨，歐女自己露出胸部給朋友看，賀姓女子竟趁此時拍下影片，上傳LINE群組。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷拍 散布竊錄內容 胸部
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：喝多了誤事！女自露胸部 遭友拍下散布


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.