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喝多了誤事！女自露胸部 遭友拍下散布
2017-02-14 17:34
〔記者王定傳／新北報導〕新北市歐姓女子去年1月間，到朋友住處喝酒打麻將，後來喝多了，大夥起鬨，歐女自己露出胸部給朋友看，賀姓女子竟趁此時拍下影片，上傳LINE群組，歐女事後氣炸提告，新北地院依散布竊錄身體隱私部位內容罪，判賀2個月徒刑，可上訴。
檢警調查，歐女與賀女等人幾乎都是新移民，去年1月12日晚間6時許，歐女前往高姓友人住處打麻將、喝酒，晚間9時許，已有醉意的歐女，突然站起，先將高女丈夫眼睛遮住，接著將自己上衣下拉，露出內衣。
高女等人見狀起鬨要歐女露出胸部，歐女隨即將內衣往下拉，露出胸部後穿回，賀女卻在此時，錄影上傳LINE群組，群組內有195位成員，歐女得知後氣憤提告。
賀女辯稱，聚會時都會錄影並上傳群組，當時只是錄打麻將過程，是歐女突然興起，錄影過程中，突然掀起上衣，她不小心錄影上傳群組，不是故意。
檢方勘驗影片認定是高女等人起鬨，歐女才露出胸部，賀女應停止錄影，且錄影資料要上傳LINE群組，也要手動進行操作，不是自動上傳，賀女既知內容有所不妥，仍手動上傳，難認不是故意行為。
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