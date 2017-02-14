國5遊覽車事故 金管會：產壽險初估理賠3.43億

2017-02-14 17:18

〔記者王孟倫／台北報導〕國道五號遊覽車翻覆意外事故，造成33人死亡11人受傷，根據金管會最新統計，這次意外事故，若以死亡推估、含醫療理賠，預估產險要理賠金額為2.13億元、至於壽險約為1.3億元，合計共3.43億元。

金管會保險局副局長施瓊華表示，在產險部分，本次事件分別由華南產物保險承保「強制汽車責任保險」、旺旺友聯承保「旅行業責任保險」，富邦產物承保「遊覽車乘客責任保險」；根據產險公會回報，若以死亡33人計算，理賠金額約2.13億元。

其次在壽險部分，金管會表示，經調查，33位罹難者分別投保14家保險公司之保單，預估壽險理賠金額為1.3億元。

不過，若平均計算，這次意外事故當中，每位罹難者的壽險理賠金額僅約394萬元而已，數字並不高；對此，保險局官員說明，這是平均值，因為有部分罹難者未投保商業壽險，使得平均金額拉低。