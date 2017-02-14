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長年照顧病妻 退休男翁難得出遊遇死劫

2017-02-14  17:58

〔記者王冠仁／台北報導〕家住台北市汀州路的男子古正仁（66歲），昨天不幸遇上33死的遊覽車翻覆意外，魂斷國道；記者循線前往他住家訪問，但住家內無人回應。

古男鄰居說，古退休多年，但不清楚他原本做什麼工作，只知他妻子似乎罹癌，長年臥病，平時都由古男一手照顧。古妻患病初期還能下床行走，常看到古男牽妻子散步，古男有時也會讓妻子坐輪椅推她外出透氣，夫妻鶼鰈情深不言而喻。近年來古妻病情似乎變重，已經鮮少看到他與妻子一起外出。

鄰居還說，古男兒子平時在外地工作，昨天晚上接獲意外消息後，已經連夜趕回台北，並前往殯儀館協助處理後事。鄰居擔心，古妻病情加重，如今老伴又遇上死劫，「很怕她承受不了噩耗。」

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  • 古男住家樓梯間還放著他平時用來推妻子外出的輪椅。（記者王冠仁攝）

    古男住家樓梯間還放著他平時用來推妻子外出的輪椅。（記者王冠仁攝）

  • 古男平時代步的機車。（記者王冠仁攝）

    古男平時代步的機車。（記者王冠仁攝）

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