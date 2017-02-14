情人節前夕女友魂斷國道 男友發文：想再愛妳一次

2017-02-14 17:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕國道五號昨晚發生遊覽車翻車意外，釀成33死慘劇，其中女大生呂怡臻與閨密戴佑珊相偕出遊卻就此香消玉殞，讓已論及婚嫁的張姓男友傷心欲絕，因今天正值西洋情人節，張男在臉書寫下「這輩子與妳相遇，是我一生的幸福」，真摯又悲傷的留言讓不少網友都忍不住紅了眼眶。

據了解，呂女現就讀崇右技術學院4年級，與交往4年的張姓男友已經論及婚嫁，兩人經常在臉書上貼出甜蜜合照放閃，羨煞旁人，不料此次呂女與好友戴女一起出遊，竟不幸遇上翻車死劫，就此與男友天人永隔。

在事故發生後，張男與家人跑遍雙北各大醫院尋找女友身影，滿心期盼女友只是受傷送醫，張男並在臉書發文「我求妳拜託不要有事，給我一次機會」，不料不久後仍接到女友身亡消息，他隨即又留言表示「多想再愛妳一次，我想讓妳知道，只有妳懂」，深情文字惹哭不少網友。

因今天正值西洋情人節，稍早張男再度發文寫下「這輩子與妳相遇，是我一生的幸福」，讓不少網友紛紛前往留言替他打氣；愛屋及烏的張父則淚崩表示自己早認定呂女是自家媳婦，直呼：「老天爺太不公平！」