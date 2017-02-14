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國五翻車查有無車機故障 檢警急調同款車比對

2017-02-14  17:37

〔記者曾健銘、吳政峰／台北報導〕國道五號昨晚發生嚴重翻車事故，滿載44名乘客的遊覽車失控翻覆在連接道邊坡上，釀成33死11輕重傷的慘劇。

檢警今日中午至高公局木柵工務段勘驗遊覽車殘骸，不僅找來專業技工協助，還緊急調度與肇事遊覽車同款車輛到場比對，針對肇事車輛全面調查，欲找出肇事原因。

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  • 檢警今日中午勘驗遊覽車殘骸。（記者曾健銘攝）

    檢警今日中午勘驗遊覽車殘骸。（記者曾健銘攝）

  • 檢警調度1輛與肇事車同款的遊覽車到木柵工務段協助調查。（記者曾健銘攝）

    檢警調度1輛與肇事車同款的遊覽車到木柵工務段協助調查。（記者曾健銘攝）

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