賞櫻團翻車事故 富邦壽提供罹難保戶20萬慰問金

2017-02-14 17:13

〔記者廖千瑩／台北報導〕國道五號13日晚間發生遊覽車翻覆，造成33死11傷，富邦人壽今天表示，已知有12名保戶不幸罹難、6名保戶受傷，共計18名保戶傷亡，初估理賠金額約2688萬元。

富邦人壽將提供此次事故不幸身亡保戶20萬元慰問金、入住加護病房傷者保戶提供5萬元慰問金、其餘傷者提供1萬元慰問金，並將從寬認定快速理賠。

另富邦產險承保遊覽車的雇主體傷責任險、乘客責任險及第三人責任險，另有7名乘客投保富邦產險意外傷害險，目前已確定有6人不幸身亡。富邦產險第一時間派員至事故現場及鄰近醫院掌握就醫情形，並主動聯繫保戶家屬，協助完成理賠申請作業。

富邦人壽表示，此次事故保戶與家屬如需協助，也可透過服務專線0809-000-550取得聯繫；另富邦產保戶可透過24小時免費服務專線（0800-009-888）進行理賠諮詢，富邦產險將提供必要協助。