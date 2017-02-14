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威總之子戀女師 雙方親友沒人知道

2017-02-14  18:30

〔即時新聞／綜合報導〕前興農牛總教練陳威成現年27歲的兒子，疑似與43歲鄭姓輔導老師發生不倫戀，兩人6日爆發口角，陳男失手將鄭女勒斃並棄屍南投，今天被警方逮捕，全案依殺人罪送辦。陳男向警方供稱，他是想要與鄭女談判分手，但鄭不從，他在爭執中才失手將人殺害。不過警方調查，陳男關於犯案動機的供詞還有待查證，因為兩人的地下情完全沒有其他人知曉。

根據《鏡傳媒》報導，陳男向警方表示，他2013年間因為情緒問題，獲校方安排專任諮商心理師鄭女輔導，不料兩人在諮商過程中滋生姊弟戀，鄭女不只資助他在台中市衛道路租屋，還給他零用錢，並不定期購買禮物給他，但他自認年輕不想被綁住，在煩躁、衝動的情緒下被不願分手的鄭女激怒，失控持鈍器敲擊鄭女，還在對方倒地後猛掐其脖子，直到鄭女氣絕身亡。

然而，警方調查，陳男臉書2000多個好友，其中就是沒有鄭女，而且陳男時常與異性合照「放閃」，讓兩人周邊的親友，渾然不知陳男與鄭女有男女關係。警方因此懷疑，陳男關於師生戀的供詞未必為真，還有待進一步查證。

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  • 陳威成之子勒斃女老師，殺人罪送辦。（資料照，記者楊政郡攝）

    陳威成之子勒斃女老師，殺人罪送辦。（資料照，記者楊政郡攝）

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