快訊明華園愛的波麗路台中登場
蝶戀花1日遊 2司機強攔乘客嗆堵判4月
2017-02-14 17:06
蝶戀花旅行社今天大門深鎖。（記者陳恩惠攝）
［記者陳恩惠／台北報導］國道五號接三號南下車道昨晚發生遊覽車翻覆意外，承辦的蝶戀花旅行社遭網友爆料返程曾被丟包，而該公司的陳姓司機，前年5月載客「一日遊」回程，未依時間發車，數度和王男及同車旅客爆口角，陳趁下車時，撂來林姓司機，強行將王姓夫婦攔下理論，士林地院依強制罪將陳、林2司機各判徒刑4月，得易科罰金，均獲緩刑3年，可上訴。
士林地院判決指出，前年5月16日，陳姓司機駕遊覽車搭載參加蝶戀花旅行社舉辦的一日遊活動，返途期間，因未按照約定的時間發車，屢次與旅客王姓男子及同車多名旅客發生口角，心有不滿，當晚8時將旅客載至終點站台北捷運「大橋頭捷運站」下車，和到場助陣的另名林姓司機，又和下車的王姓夫婦再度發生口角。
判決說，陳、林要求王男留下「談談」，但王在妻子及同行旅客的勸說下離開，在大橋頭捷運站3號入口搭電扶梯下樓時，卻遭陳、林2人攔下嗆堵，要求回到捷運站出入口理論，導致王氏夫婦被迫沿電扶梯逆向步行上樓，後因王妻體力不支，林才同意並緊跟王姓夫婦先搭電扶梯下樓，再改乘上樓電梯回到捷運出入口，途中王妻向路人求救，路人打110報警，警方據報趕到將雙方帶回處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 友力通運名下123輛車 高達637筆違規紀錄未結案
- 國道車禍原因 賀陳旦：檢察官指揮調查中
- 警署女工程師國道遇死劫 鄰居感嘆她待人和善竟不復見
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 觀光局：蝶戀花投保每名旅客死亡200萬
- 自由廣場》催生「學術倫理辦公室」
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 熱比婭訪台告吹 台聯譴責「特定人士從中作梗」
- 自由廣場》川習通話 美國導演
- 陽留宮崎調整 訂6.13岱鋼日
- 台灣50終曲 《黃金年代》週五開幕
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 加總理訪川普 盼促進兩國經貿關係
- 北投溫泉釀污染 北市設900公尺污水管
- 會吃不會分… 一張圖看出魷魚、花枝、軟絲差別！
- 立委李昆澤：全力推動高雄第三條捷運
- 合歡山雪季 20人疑高山症就診
- 南山問鼎2連霸 罰球「準星」是隱憂
- 核廢集中貯存 疑為規避最終處置場公投
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pension reform likely to dominate legislative session
- 客製化微電影 高市空拍一日農夫體驗
- 去年第4季賺89.7億 友達EPS 0.93元
- 拚經濟 工總：把餅做大 不宜小鼻小眼小心胸
- （影音）麥特戴蒙睡了世仇主持人妻子 自稱是孩子的爸
- 中市社會局將選出12位最有貢獻志工 製成月曆
- 228連假要挪假 須勞資協商
- 高志綱「重出江湖」 感覺很微妙
- 環差不過 詹順貴：六輕該自我檢討
- 蛀牙也有城鄉差距？ 屏東牙醫公會推偏鄉醫療
- 雞年誰先嫁？楊謹華可望結婚 安以軒蕭亞軒防小三
- 中國萬達集團 有意併德國郵政銀行
- 勢不可擋的改革
- 情人節玫瑰好貴 火鶴花便宜又熱情
- 索契夫率國家土魯斯管弦樂團 獻道地法式情懷
- 無法懷孕生子 小嫻：好長一段時間都否定自己
- 實施制裁 川普政府好牌不多
- 江蕙哀悼遊覽車翻覆亡者 驚恐「怎麼是這樣」
- 逾億美國人 看杜蘭特「回娘家」
- 《台股青紅燈》賭光輸光 台股無光
- 自曝塌鼻嫩照 童顏女星大方認整形
- 認愛了？王子情人節牽「她」放閃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蝶戀花1日遊 2司機強攔乘客嗆堵判4月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分