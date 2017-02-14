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蝶戀花1日遊 2司機強攔乘客嗆堵判4月

蝶戀花旅行社今天大門深鎖。（記者陳恩惠攝）

2017-02-14  17:06

［記者陳恩惠／台北報導］國道五號接三號南下車道昨晚發生遊覽車翻覆意外，承辦的蝶戀花旅行社遭網友爆料返程曾被丟包，而該公司的陳姓司機，前年5月載客「一日遊」回程，未依時間發車，數度和王男及同車旅客爆口角，陳趁下車時，撂來林姓司機，強行將王姓夫婦攔下理論，士林地院依強制罪將陳、林2司機各判徒刑4月，得易科罰金，均獲緩刑3年，可上訴。

士林地院判決指出，前年5月16日，陳姓司機駕遊覽車搭載參加蝶戀花旅行社舉辦的一日遊活動，返途期間，因未按照約定的時間發車，屢次與旅客王姓男子及同車多名旅客發生口角，心有不滿，當晚8時將旅客載至終點站台北捷運「大橋頭捷運站」下車，和到場助陣的另名林姓司機，又和下車的王姓夫婦再度發生口角。

判決說，陳、林要求王男留下「談談」，但王在妻子及同行旅客的勸說下離開，在大橋頭捷運站3號入口搭電扶梯下樓時，卻遭陳、林2人攔下嗆堵，要求回到捷運站出入口理論，導致王氏夫婦被迫沿電扶梯逆向步行上樓，後因王妻體力不支，林才同意並緊跟王姓夫婦先搭電扶梯下樓，再改乘上樓電梯回到捷運出入口，途中王妻向路人求救，路人打110報警，警方據報趕到將雙方帶回處理。

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  • 「蝶戀花」的陳、林姓司機，前年5月間，因涉嫌在北捷大橋頭站3號出口，強行攔下王姓旅客夫婦吵架，依強制罪各判4月，均獲緩刑3年，可上訴。（記者陳恩惠攝）

    「蝶戀花」的陳、林姓司機，前年5月間，因涉嫌在北捷大橋頭站3號出口，強行攔下王姓旅客夫婦吵架，依強制罪各判4月，均獲緩刑3年，可上訴。（記者陳恩惠攝）

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標題：蝶戀花1日遊 2司機強攔乘客嗆堵判4月


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