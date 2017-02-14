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49袋死傷者遺落物 僅10乘客家屬認領

2017-02-14  16:59

〔記者曾健銘／台北報導〕國道五號昨晚發生嚴重翻車事故，造成33名遊客不幸慘死，另11人輕重傷，目前仍在醫院搶救中，國道警方連夜整理現場，除了將肇事遊覽車拖至高公局木柵工務段停放，也將死傷者的行李打包裝成49袋，目前僅有10名乘客的家屬前來認領。

國道警察局表示，案發現場一團亂，44名乘客的隨身物品全數遺落在現場，警員將錢包、手機、背包、外套等物品裝袋帶回木柵分隊，截至今日下午4時許，共有4名傷者、6名死者的家屬前來認領皮包、證件。

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  • 警方將乘客遺落物裝袋，待家屬認領。（記者陳薏云攝）

    警方將乘客遺落物裝袋，待家屬認領。（記者陳薏云攝）

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相關關鍵字： 國道5號 認領 車禍 遊覽車翻覆 遺落物
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