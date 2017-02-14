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遊覽車意外！金山6老鄰居4罹難 鄰居不勝唏噓

2017-02-14  18:42

〔記者林嘉東／新北報導〕國道五號遊覽車翻覆意外，共奪走33條人命，參與此次賞櫻團的團員來自全台各地，來自金山的6名團員，都是同住一條巷子的親戚，4戶6人參加，4人不幸罹難，其中還是一對恩愛夫妻。

6名來自金山區文化三路的團員，不僅彼此有親戚關係，還都是住在一起超過40多年的老鄰居，感情好到常相邀到國、內外旅遊。

不料，這趟賞櫻團，竟是老鄰居們最後一次旅遊。幸運獲救的潘玉釵得知魏蔡月美、莊美麗與劉崇基、許麗鴛夫婦 4人不幸罹難，眼淚流不停。

潘玉釵的先生魏榮鏘說，太太斷了10根肋骨，醒來時從他口中得知4個老鄰居都走了，表情很痛苦，眼淚一直掉，姊姊黃魏月秀則斷兩根肋骨。

魏說，他昨晚11點接到小姨子電話，才知道太太參加旅行團翻車，原本想連夜趕回台北，太太病況穩定，今天上午一大早，搭7點的高鐵北上。

魏榮鏘說，他原本邀太太參加西秦王爺廟高雄的3天2夜進香團，太太堅持要參加姊姊黃魏月秀邀約的賞櫻團，若進香團沒有去高雄進香，他也會跟太太去賞櫻。

事發後，鄰居都來關心潘玉釵與黃魏月秀傷勢，76歲簡鄰居說，劉崇基、許麗鴛夫妻檔，劉2年前核一廠從退休後，常帶著老婆遊山玩水，會參與這次賞櫻團，接受莊美麗邀請。

魏蔡月美則是文化三路16鄰的鄰長長與莊美麗是黃榮鏘的堂嫂，2人的先生均已往生多年，常參加黃魏月秀邀約的國、內外旅遊。

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  • 魏榮鏘太太潘玉釵（左）堅持參加櫻花團，未參加魏榮鏘（右）的進香團，與坐在一起的大姑黃魏月秀幸運獲救。（記者林嘉東翻攝）

    魏榮鏘太太潘玉釵（左）堅持參加櫻花團，未參加魏榮鏘（右）的進香團，與坐在一起的大姑黃魏月秀幸運獲救。（記者林嘉東翻攝）

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