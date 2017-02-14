色運將下藥遭質疑 竟反嗆韓女：告妳誣告

2017-02-14 16:56

［記者黃捷／台北報導］「Jerry taxi tour」車隊旗下色運將詹侑儒，涉嫌對來台旅遊的3名韓國女大生下藥，再性侵其中1女，犯案後遭3女質疑，他竟還揚言「要告誣告」，檢察官因此認定詹男態度不佳，依欺瞞施用毒品、加重強制性交罪起訴，具體求刑15年。

檢警調查，3名韓女事發後自行到超商買同款飲料試喝，發覺味道與詹男給的明顯不同，才驚覺被下藥，其中1名韓女回想昏迷期間，有遭詹男脫絲襪指侵，但她無力反抗。

當時唯一清醒、自行逛夜市的韓女，事後傳訊息質問詹男：「你把我朋友載去幹麻？」詹男先解釋：「帶她們去上廁所。」她不相信繼續逼問，並要求到警局說明，詹男竟翻臉回嗆：「如果沒有這件事，就要告你誣告，賠償我的損失！」

3女見詹男不願吐實，只好報警，並將事發經過PO網求助，全案這才曝光。