血的教訓！ 許晉睿：政府應深刻反省檢討

首屆「國內旅遊高峰論壇交流研討會」在屏東六堆客家文化園區舉行，共有350名來自全台產、官、學界旅遊相關人士與會，協會理事長許晉睿（右）與屏東縣長潘孟安（左）針對遊覽車翻覆事件發表看法。（記者邱芷柔攝）

2017-02-14 17:34

〔記者邱芷柔／屏東報導〕由中華民國旅行業品質保障協會主辦的首屆「國內旅遊高峰論壇交流研討會」，今天在屏東六堆客家文化園區舉行，共有350位來自產、官、學界旅遊產業相關人士與會，協會理事長許晉睿受訪表示，遊覽車在國道翻覆事件震驚全台，但遊覽車的安全問題不是昨晚才發生，而是一直存在，昨晚是一場「血的教訓」希望政府痛定思痛。

許晉睿直批，旅行社和觀光局其實承擔太多事故的全部責任，他認為不公平，「政府部門不盡責，應該要負最大的責任！」他認為，國內旅遊讓大家印象深刻的意外事故，多發生在遊覽車上，而遊覽車必須從本身的制度管理及遊覽車車身打造係數是否符合台灣道路使用情形，這些都是政府部門應該著力改善的地方，也是能讓悲劇不要再發生的措施。

許晉睿說，旅遊產業包括了遊覽車、飯店、餐飲，甚至是各縣市政府推出的各項節慶活動，旅行社在產品包裝上有一定的責任，必須保障客人安全、旅遊內容符合法令規定，而觀光局是國內旅遊的龍頭角色，當然也不能逃避責任，但與旅遊息息相關的主管單位，不從根本解決問題，旅行社包裝的產品內容就無法進步，消費者又怎樣去找到有保障的產品。

許晉睿也坦言，台灣自詡要成為觀光大國，但政府的相關作為卻相當落後，以中國為例，中國目前在發展「全域旅遊」以共同管理的概念，來經營旅遊觀光產業，讓每個旅遊相關行業的主管機關像是道路、衛生等皆參與其中，保障旅遊品質，台灣政府除了要深刻反省檢討，更期待未來要有實際作為。

屏東縣長潘孟安也出席論壇，他也針對國道5號的翻車事件表示，除了希望受傷的鄉親趕快復原，他認為這次事件是國內極少見的重大國旅交通事故，透過事件需要痛定思痛，全面檢討旅館、飲食、交通等品質，尤其老舊的遊覽車、巴士，他認為交通部責無旁貸，另外政府也必須對全國路況、危險路段進行盤點、清查，確保國內旅遊品質的提升。