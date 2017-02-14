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蝶戀花旅遊常客 兒狂打電話沒人接 才知遇死劫

2017-02-14  16:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕國道遊覽車翻覆造成33死慘劇，其中罹難者黃永富、蕭麗香夫婦，家住台北市信義區永吉路一棟公寓4樓，兩人退休後經常參加「蝶戀花」的旅遊行程，卻在這次遇上死劫，他們在竹科上班的大兒子，還是從電視上看到車禍，打給父母電話都不通，才知出事。

黃永富的大兒子在竹科上班，他昨晚看到電視報導遊覽車翻覆車禍，當時還不以為意，後聽到是蝶戀花的旅遊行程，想起常聽父母說參加這家旅行社的旅遊項目，馬上打給父母，但打好多通卻都沒人接電話，當下心理就覺得怪怪的，後來果接到噩耗，人在中國浙江工作的小兒子聞訊，已兼程趕回台北處理後事。

據了解，黃永富與蕭麗香夫婦倆沒跟兒子住，退休後除了幫忙帶孫子，其他時間都會外出旅遊，附近鄰居說，夫妻倆感情很好，經常一同出來散步，見到鄰居都會打招呼，對他們遭遇意外皆感震驚及不捨。

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  • 不幸在此次國道遊覽車翻覆重大交通事故中罹難的黃永富夫婦，住在北市信義區永吉路一棟公寓4樓。（記者姚岳宏攝）

    不幸在此次國道遊覽車翻覆重大交通事故中罹難的黃永富夫婦，住在北市信義區永吉路一棟公寓4樓。（記者姚岳宏攝）

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