| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

友力通運名下123輛車 高達637筆違規紀錄未結案

2017-02-14  17:22

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團，13日晚間發生33死重大車禍，出事遊覽車所屬的友力通運表示，遊覽車是蝶戀花資產，只是「靠行」在友力，而查詢「監理服務網」發現，出事車輛還有一違規未結案，友力車隊則共有637筆違規未結案。

《聯合報》報導，公路總局的「監理服務網」可查詢遊覽車車齡、是否有定期檢驗、是否有未結案的違規紀錄。經查發現，蝶戀花旅社翻覆的遊覽車ZZ-780，確實登記在友力名下，且有一違規紀錄未結案。

報導指，經查友力名下車輛則共有123輛，其中89輛車齡超過10年。而123輛車中，就有45輛車總計637違規紀錄未結案、有14輛車預期未檢驗。其中廠牌富豪、車號807-QQ，於2006年出廠的車輛，就有高達134件違規紀錄未結案。

友力通運今日被撤銷營業執照，其負責人黃清河說，蝶戀花16輛遊覽車只是靠行，此舉對友力不公平，他還表示，友力通運只有4輛車，靠行的遊覽車就有100多輛，除旅行社，還有個人靠行。

廣告
  • 蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團，13日晚間發生33死重大車禍。肇事車輛隸屬的友力通運。（記者黃耀徵攝）

    蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團，13日晚間發生33死重大車禍。肇事車輛隸屬的友力通運。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：友力通運名下123輛車 高達637筆違規紀錄未結案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.