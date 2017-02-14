友力通運名下123輛車 高達637筆違規紀錄未結案

2017-02-14 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團，13日晚間發生33死重大車禍，出事遊覽車所屬的友力通運表示，遊覽車是蝶戀花資產，只是「靠行」在友力，而查詢「監理服務網」發現，出事車輛還有一違規未結案，友力車隊則共有637筆違規未結案。

《聯合報》報導，公路總局的「監理服務網」可查詢遊覽車車齡、是否有定期檢驗、是否有未結案的違規紀錄。經查發現，蝶戀花旅社翻覆的遊覽車ZZ-780，確實登記在友力名下，且有一違規紀錄未結案。

報導指，經查友力名下車輛則共有123輛，其中89輛車齡超過10年。而123輛車中，就有45輛車總計637違規紀錄未結案、有14輛車預期未檢驗。其中廠牌富豪、車號807-QQ，於2006年出廠的車輛，就有高達134件違規紀錄未結案。

友力通運今日被撤銷營業執照，其負責人黃清河說，蝶戀花16輛遊覽車只是靠行，此舉對友力不公平，他還表示，友力通運只有4輛車，靠行的遊覽車就有100多輛，除旅行社，還有個人靠行。