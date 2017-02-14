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惡男友密錄散佈性愛影片 遭判刑3月

2017-02-14  16:52

〔記者王定傳／新北報導〕新北市鄧姓男子104年間，趁與林姓女友嘿咻時，以密錄筆偷拍她下體與性愛影片，11月間，兩人感情交惡，鄧男竟將影片及照片上傳到林女微信帳號相簿內，林女直到友人告知才發現此事氣憤提告；新北地院依散布竊錄非公開活動內容罪，判鄧男3月徒刑，可上訴。

檢警調查，51歲的鄧男從104年3月起與林女交往，他卻趁前往摩鐵時，拿密錄筆，偷拍林女下體及兩人嘿咻時的性愛影片私藏，但11月間，兩人關係交惡後，鄧男竟將影片及照片上傳到林女微信帳號相簿內，林女事後獲知氣憤提告。

警方隨即前往他住處搜索，查扣3個隨身碟、2支密錄筆、筆記型電腦及手機。鄧男坦承犯行，法官認為鄧男所為，損及林女名譽，有害社會善良風氣，實有可議，考量雙方於偵訊時達成和解，但因林男有前科，不宜給予緩刑，判刑3月。

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  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

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