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勤勉台灣媳婦賞櫻遇死劫 夫痛哭借酒澆愁

2017-02-14  16:49

〔記者徐聖倫／新北報導〕13日晚間9時許，蝶戀花旅行社出團的武陵賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成33死，其中家住新店區檳榔路的35歲越南裔女子阮紅雲也在死者名單列，阮女鄰居說「太可惜了，她嫁來快20年，平時就是個勤勉的台灣媳婦，與丈夫、女兒感情都很好，就著麼走了...」。

阮女鄰居說，她的女兒雖患唐氏症，但一家人總是充滿希望，他們夫妻倆也不因女兒的病症感到難過，反而以正面態度面對。而過年前阮女送女兒回越南過年散心，他們夫妻倆則在年後回台，這次是阮女與友人一同出遊，沒想到遇到死劫。

據悉，阮女嫁來台後，白天上班晚上在私立能仁家商讀夜間部，完成高職學業，阮女更考取華夏科技大學企業管理學系，同樣順利取得學士學位。而阮女與丈夫感情佳，平時阮女在工作之餘，家務事一點也不馬虎，而丈夫雖然是臨時工，但他只要有工作就接，平時喜愛小酌一杯，雖然不是富裕，但一家得以溫飽，過著簡單樸實的生活。

鄰居說，昨天阮夫在得知消息後，第一時間趕往國道警木柵分隊，回家後阮夫就像失了魂，在家的哭聲連樓上鄰居都聽得到，還不斷借酒澆愁，任鄰居苦勸他心情仍無法平復，讓大家看了都非常不捨。

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  • 台灣媳婦阮紅雲畢業紀念冊照片開心地微笑。（記者徐聖倫翻攝）

    台灣媳婦阮紅雲畢業紀念冊照片開心地微笑。（記者徐聖倫翻攝）

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