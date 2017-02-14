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「蝶戀花」會負責？ 旅行社主管上午神隱

2017-02-14  17:07

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻國旅團，昨發生遊覽車翻覆事故，目前33人死亡。上午旅行同業公會人員到蝶戀花旅行社關切，至今陸續有民眾到旅行社下按電鈴表示要退費。

下午蝶戀花旅行社發出聲明稿表示「若調查結果本公司確實有應負的法律責任，絕對秉持負責的態度，不會逃避」。

然而，上午旅行社預計對外發言的旅行社主管鄭先生神隱，手機關機， 並轉由旅行工會發言，董事長周繼弘陪同僅說「對不起」，蝶戀花旅行社委任律師劉宇哲律師表示，公司目前的立場會覺得去跟家屬跟傷者做了解比較重要，市政府已經有派勞動處的人員做了解，接下來會提供相關的資料。

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  • 今天陸續有民眾到旅行社按電鈴，表示要退費。（記者聶瑋齡攝）

    今天陸續有民眾到旅行社按電鈴，表示要退費。（記者聶瑋齡攝）

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