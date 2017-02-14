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「下巴被削掉」 家屬悲：我都認不出來...

2017-02-14  16:34

〔記者陳紜甄／台北報導〕國道五號昨晚發生重大車禍，死者遺體陸續從醫院送往第二殯儀館。今早，民政局長藍世聰陪同台北市長柯文哲前往致哀，並到家屬休息室慰問。藍世聰表示，各區公所的區長、里長與里幹事今早已陸續到死者家屬中慰問，並了解家屬需求。

國道車禍截至目前為止，已造成33死亡、11人輕重傷。藍世聰表示，目前遺體已開驗完畢，民政局正協助死者家屬規劃公祭事宜。祭典內容與細節尚在規劃中。

第二殯儀館除設置靈堂，現場北市社會局人員也在旁發放兩萬元慰問金，並提供家屬諮詢服務。現場有死者家屬向社會局自稱是死者的兒子，但未與父親同住，沒有鑰匙，向社會局詢問怎麼辦。社會局回答，只要向警察出示證明，找鎖匠開鎖即可。記者欲再進一步詢問相關細節，家屬僅揮手拒絕，不願多做回應。

也有年老夫妻表示，昨晚女兒很難過打電話給他們，說公公與婆婆因為事故過世了。隨即不願再多做說明便離去。

一位家屬指出，她的姐姐、姐夫與外甥女，皆在昨晚發生事故的遊覽車上。指認遺體時，外甥女的下巴被削掉、且臉部側邊紅腫，「我都認不出來」，但她的哥哥一眼就認出來。

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  • 台北市長柯文哲（圖中）到第二殯儀館，向遊覽車翻覆事件的罹難者及家屬致意。（記者王藝菘攝）

    台北市長柯文哲（圖中）到第二殯儀館，向遊覽車翻覆事件的罹難者及家屬致意。（記者王藝菘攝）

  • 遊覽車翻覆，在第二殯儀館設立靈堂，罹難家屬傷心欲絕。（記者王藝菘攝）

    遊覽車翻覆，在第二殯儀館設立靈堂，罹難家屬傷心欲絕。（記者王藝菘攝）

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