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搶快肇事1死1傷 BMW男判刑2年8月

2017-02-14  16:44

〔記者黃建華／高雄報導〕從事汽車買賣的林姓男子，前年8月凌晨駕駛高姓女子的BMWX6休旅車，以時速超過100公里高速行駛在高雄市區自立一路，為了撿拾掉落的手機，不慎撞上一對共騎機車的姊妹，造成1死1傷，高雄地院一審今將林男依過失致人於死罪、肇逃等罪判處有期徒刑2年8月。可上訴。

判決指出，有傷害前科的林姓男子，前（104）年8月22日4時許，駕駛高姓女子的BMWX6休旅車，沿高雄市三民區自立一路慢車道由北往南方向行駛，當地速限不得超過40公里，林男卻以時速100公里超速行駛，復因彎腰撿拾掉落駕駛座下方行動電話，致未能注意車前狀況，適一對趙姓姊妹共騎機車同方向經過林男的汽車右前方，林男的休旅車右前車頭不慎撞倒趙男機車，使趙姓姊妹人車倒地，致趙姊受有薦椎及骨盆粉碎性骨折、疑脾臟撕裂傷及肝臟挫傷、蜘蛛膜下出血、頭部外傷併顱內出血、嘴唇撕裂傷及肢體多處擦傷，趙女則全身多處骨折傷重死亡。

林男肇事後駕車逃逸，並將上開小客車駛至高雄市某舞廳附近某處停車格停放，並委請不知情的蔡姓男子將車開到舞廳地下停車場停放，警方事後在該舞廳地下停車場，扣得上開肇事車輛，林男則在同年 8月24日15時7分許，前往三民第一分局三民派出所向員警坦承肇事逃逸。

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  • 林男駕駛的BMW白色休旅車，右車頭嚴重毀損。（資料照片）

    林男駕駛的BMW白色休旅車，右車頭嚴重毀損。（資料照片）

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