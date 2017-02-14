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友力停車場貨櫃屋改裝違法宿舍？ 桃市府要查
2017-02-14 16:36
〔記者邱奕統／桃園報導〕因國道5號車禍造成重大死傷，被交通部撤銷遊覽車營業執照的友力公司，其位在蘆竹區的停車場，疑為掩人耳目，已經將「友力通運有限公司停車場」招牌、帆布撤掉，不過場內仍有數十輛遊覽車停放，有司機指控，停車場內利用貨櫃屋改裝成違法簡陋房間，出租給司機居住；對此，桃園市政府建管處表示，貨櫃屋改裝成宿舍通常都是違法，將派人前往稽查；友力負責人黃河清電話未接，無法取得聯繫。
友力停車場占地廣，可停數十輛遊覽車，除友力的車輛外，還有其他遊覽車公司的車輛，廠內還設有遊覽車洗車機，過去停車場外掛有黃色的「友力通運有限公司停車場」字樣招牌，但記者今天實際走訪，相關招牌已經撤除，據附近鄰居表示，昨晚發生翻車意外後，友力今天一早就派人到停車場拆除招牌。
有司機指出，停車場內設有20多間由貨櫃屋改裝的簡陋宿舍，供司機休息住宿，簡陋的設施和環境，住宿一晚卻收費500元，超時還要再加錢，過去就有司機不滿收費方式，一度與友力發生爭執，該司機還曾放話要檢舉宿舍違建。
這名司機說，收費就算了，但宿舍簡陋到連基本的消防設備都沒有，萬一發生火警，後果不堪設想，雖然花錢住得心驚驚，不過許多司機結束工作回到停車場時大都夜已深，附近也沒有其他旅館或民宿，在人生地不熟下，只能將就。
不過也有其他司機指出，國5意外根本跟車行無關，主要是旅行社的行程規劃問題，他說，車子都會正常保養，1年都要檢查3次，「關車行什麼事」？質疑旅行社將2天的行程濃縮到1天，讓司機無法休息才是釀禍主因，「台北到武陵就要4個多小時」，1天來回絕對超時，質疑勞檢局都沒稽查，「保障勞工攏是假」。
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