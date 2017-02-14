防杜山老鼠守護傳統領域 部落巡山隊夜擊

2017-02-14 16:25

〔記者陳賢義／台東報導〕「自己的部落自己救，自己的山林自己護！」台東市知本卑南族卡大地布部落守護傳統領域，由部落協會理事長陳志源領軍自組山林巡守隊，每晚輪班夜擊防杜蠢動山老鼠及不法狩獵，雖然成軍不到一年，但在林務人員及森警的共管機制下，已多次成功攔阻盜伐案；陳志源表示，山巡隊的任務主要是負責幫忙勘查山林，查看是否有山老鼠趁隙興亂，或有違法濫伐。

沿著知本林道一路徒步入山，山巡隊員左顧右盼不放過任何死角，聽聞異響立即循聲查看，入山前還會依古儀稟知祖靈庇佑平安一同守護。不論是農曆春節連假或近日寒流來襲，山巡隊守護傳統領域的腳步不停歇，收隊折返還會在隊本部互換心得，商討加強事項。

巡守隊副隊長、台東市民代表陳政宗說，部落有傳統階級，盼能藉此強化部落自理傳統領域的能力，也趁機證明我們有重返自己土地的能力，而目前先從共管著手，待能力慢慢累積落實，希望傳統領域能回歸給部落。卡大地布藉由共管逐漸找回管理山林智慧與能力，期待更多部落一同響應參與，強調傳統領域的守護及管理權的回歸，是落實部落自治的首要。