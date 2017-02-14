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常參加「蝶戀花」行程 退役軍官一家三口罹難

2017-02-14  16:29

〔記者黃欣柏／台北報導〕國道五號昨晚發生嚴重翻車事故，其中退役軍官李傳海與妻女均不幸罹難，今李的兒子及小姨子受訪指出，李男夫婦是「蝶戀花」旅行社的常客，不知道為何此次會發生意外，目前家屬也尚未與旅行社討論到賠償事宜。

據悉，李傳海是政戰學校畢業，官拜上校退伍，妻子黎鳳儀則是公立醫院護理師退休，因家裡經濟環境小康，加上「蝶戀花」價格低廉，兩人平均每個月都會參加「蝶戀花」行程出遊1到2次，此次還特別帶士官退伍、現從事保全的女兒李曉柔同行。

李傳海的兒子指出，他前天早上起床時，父母與妹妹就已經出門，事前他並不知道家人有此行程；黎鳳儀胞妹黎鳳珠則認為，一天內來回武陵實在太趕，可能是疲勞駕駛才造成意外。

黎鳳珠並表示，目前尚未與「蝶戀花」討論賠償問題，雙方僅就招魂、公祭等流程進行溝通。

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  • 國道5遊覽車翻覆釀重大傷亡，常參加「蝶戀花」行程的退役軍官一家三口罹難。（記者羅沛德攝）

    國道5遊覽車翻覆釀重大傷亡，常參加「蝶戀花」行程的退役軍官一家三口罹難。（記者羅沛德攝）

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