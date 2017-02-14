國5遊覽車禍 林全：行車紀錄器等事證已扣案釐清

2017-02-14 16:15

〔記者王涵平／台南報導〕國道遊覽車車禍釀33死，行政院長林全下午視察國圖南部分館時表示，檢察官已扣押行車紀錄器等事證，釐清後對外說明較正確。

林全指出，這個事件有這麼多的死傷人數，已經被認為是重大的刑事案件，據了解檢察官把包含行車紀錄器等相關事證都已扣押，等檢察官把相關事證弄清楚之後，對外說明才會比較正確，現在外界很多猜測，我們無從證實，會請法務部就外界一些猜測，如果是過度離譜的話，希望能做適時的澄清。

至於遊覽車的車齡限制問題，林全表示，要等查清事實到底是什麼問題，才會做比較具體的措施，才是針對問題來解決。