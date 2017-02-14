警署女工程師國道遇死劫 鄰居感嘆她待人和善竟不復見

遭遇死劫的歐娟如，住在泉州街住家多年。（記者王冠仁攝）

2017-02-14 16:19

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署資訊室作業設計科助理管理師歐娟如（50歲），昨天在國道五號遊覽車翻覆意外中身亡。記者前往歐位於台北市泉州街住家查訪，歐女弟弟在意外後趕來協助後續，面對訪問只說現在歐的家人都很悲痛，不願多加說明。

歐女鄰居說，歐在警政署上班多年，平時都騎腳踏車上下班；她丈夫也是警職，還是一名高階警官，目前應該在南部某分局擔任分局長。她雖與先生聚少離多，但夫妻倆感情親密，不僅放假時都會回來相聚，年節前後還曾一同外出旅遊。

歐女鄰居還說，歐育有兩子，女兒在日本留學念大學，兒子已經出社會工作。歐女平時待人和善，出入遇到鄰居都會點頭打招呼，「不敢置信這麼好的人居然遇上這種意外」。

不過，據了解，歐與警職丈夫已經離婚多年，此事在鄰里間幾乎無人知悉。