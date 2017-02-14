看診取藥含「FM2」 色運將竟用來迷昏韓女

2017-02-14 16:15

［記者黃捷／台北報導］「Jerry taxi tour」車隊旗下色運將詹侑儒，涉嫌在乳酸飲料中下藥，提供給來台旅遊的3韓國女大生飲用，再性侵其中1女，今遭士林地檢署起訴。起訴指出，詹男因憂鬱症就醫，從醫院取得安眠藥美得眠、佐沛眠，其中佐沛眠是四級毒品，美得眠更含有FM2（俗稱約會強暴丸）成分，屬三級毒品。

檢警調查，詹男因憂鬱症至新光吳火獅紀念醫院看診，取得安眠藥物後隨身攜帶，上月12日下午3名韓女遊金瓜石、九份時，詹男利用等待空檔時間，以打火機將安眠藥研磨成粉狀，再以漏斗方式摻入飲料內。

詹男傍晚將下了藥的飲料交給3女飲用，並前往下個目的地士林夜市，其中2女喝下10分鐘隨即昏睡，另1女喝了一口，覺得很苦吐掉，因此仍很清醒。

詹男放沒喝飲料的韓女下車逛夜市，隨後再將昏睡的2女載往別處，撫摸其中1女胸部及下體，更將手深進內褲內插入陰部，再若無其事載3女返回旅館。

遭性侵的被害人清醒後，隱約想起遭詹男指侵，隨即到超商買同款飲料試喝，發現根本沒苦味，3女才驚覺被下藥，14日報警。

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