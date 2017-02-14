雲嘉南農漁會選舉 選他案共38件

2017-02-14 16:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台南高分檢今天邀雲嘉南檢警調、政風單位首長在台南地檢署座談今年農、漁會選舉賄選與暴力事件查察。台南高分檢表示，目前選他案，雲林六件、嘉義兩件、台南三十件；多人參選、選情激烈農會選區，雲林十一區、嘉義一區、台南十區，對這些激烈選區，已指派專責檢察官查察。

台南高分檢主任檢察官范文豪表示，雲林地檢署在去年底查獲一件西螺鎮農會現任總幹事遭人持槍恐嚇的選舉暴力案，已在今年2月3日提起公訴。

台南高分檢檢察長謝榮盛今天在台南地檢署針對今年農、漁會選舉賄選與暴力事件查察舉辦分區座談。法務部常務次長張斗輝、檢察司長林邦樑、最高檢察署總長顏大和、高檢署檢察長王添盛都出席指導。

雲林地檢署檢察長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長郭珍妮與台南地檢署檢察長張文政各依轄區查察賄選情形提出工作報告，各單位在偵辦時碰到的問題，廣泛交換意見、提出解決方法。

謝榮盛請雲嘉南轄區的檢警調、政風單位持續強化查察作為，防制賄選、暴力介入農、漁會選舉。