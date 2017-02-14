責任推給往生者？ 肇事司機姐：蝶戀花躲得過嗎？

2017-02-14 16:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕針對昨天晚間國道發生的遊覽車翻落邊坡，造成33死、11傷重大事故，旅行社聲稱，比較老舊的車子都是派車公司派的，似有意將責任全部推給派車公司，罹難的遊覽車司機康育薰之姐康麗玲表示，業者都把罪過推給往生者對嗎？她認為，只要有腦袋的人都清楚整件事情的來龍去脈，「蝶戀花躲得過嗎？」

媒體提問，公司稱司機雖然是早上5、6點出門，10點多回家，但司機會自己找時間休息，康麗玲回應，弟弟一天工作14至16個小時，而且每一趟出去，回家休息幾個小時就要去車廠修理車子，「這樣算休假嗎，他可以好好休息嗎？」

據了解康育薰感冒但公司不准請假，康育薰的大女兒康宜甄說，自己不清楚父親是否生病，只知道每天回家看起來都很累，但還在等解剖化驗報告。康育薰共有1男2女3名子女，經濟來源幾乎都壓在他的肩膀上。