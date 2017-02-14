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分秒必争！ 消防隊搶救援 不惜國道違規迴轉

2017-02-14  16:17

〔記者吳昇儒／新北報導〕國道5號昨日發生的賞櫻團翻車案，造成33死，第一時間趕往現場的消防隊員回憶起當時的狀況，無不膽顫心驚。帶隊官林信富指出，案發當時，原以為只是多名乘客擦、挫傷，沒想到南下沿途過去，就看到北上方向有許多轎車在路旁閃警示燈警戒，並對著消防車揮手，心想狀況一定很嚴重，立刻要同仁找地方迴轉，違規也要搶時間救人。

新北市消防局橫科分隊主管林信富受訪時指出，派遣時知道是中型遊覽車衝進邊溝，可能造成多名乘客受傷，所以第一時間就派出分隊值勤所有人力前往查看，再視狀況呼叫支援。

未料，快抵達該處時，發現好多轎車駕駛開著警示燈，在北上方向揮手狂呼，心裡想一定不妙了，本來預計在交流道迴轉，立刻指示同仁從工程車道直接轉向，結果才剛下車就發現車頂與車身分離，沿路還有許多肢體變形、碎裂的死者遺骸，即刻通報請求大批人力救援。

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  • 橫科分隊主管林信富回憶起當時搶救的狀況，仍然覺得膽顫心驚。（記者吳昇儒攝）

    橫科分隊主管林信富回憶起當時搶救的狀況，仍然覺得膽顫心驚。（記者吳昇儒攝）

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