驚悚！才剛要上國道 卻驚見對向有車飛來...

2017-02-14 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕車到底怎麼開的？有網友在臉書社團「台灣新聞記者聯盟&爆料平台」分享一段行車紀錄器，當時車輛行駛在嘉義縣，正準備要從梅山交流道上國道，不料，對向車道一輛黑色小轎車疑似下交流道時，車速過快失控，直接從對向車道飛越分隔島撞上，所幸並未造成嚴重傷亡事故，但由於整個過程太過驚險，讓看完影片的網友驚呼：我看到人生跑馬燈在轉！

一名網友今天上午在臉書社團「台灣新聞記者聯盟&爆料平台」張貼一段行車紀錄器並留言表示，「2017年2月11日，梅山交流道，一部車從對向飛過來...。」透過行車紀錄器可見，駕駛當時開在嘉義縣的平面道路正準備從梅山交流道上國道高速公路，突然對向車道揚起一陣白煙，隨後一輛黑色轎車飛越中央分隔島，硬生撞了上來，車體旋即旋轉180度，並立即伴隨著車中女乘客的驚呼聲及小嬰兒受驚嚇的哭聲，所幸事故並未造成人員傷亡，而肇事的黑色小轎車也因撞擊到後方的大貨車及路旁柵欄而停了下來。

影片上傳後隨即吸引網友討論，不少看過影片的網友驚呼「當飛車開呀！好心疼小孩」、「這個完全看不懂發生何事，只知道車禍了，這要怎麼閃啊！」、「屋告雖小啦…」、「太扯 拍電影唷～」，更有網友研判「應該是下交流道往梅山方向 車速過快 轉不過去就GG了」、「看起來很像是下匝道直接高速衝過安全島，還好被撞的車內人員聽對話好像沒有嚴重受傷，而且有小嬰兒的哭聲」。