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罹難司機早就想離職 胞姊：為了同事和客人才留下

2017-02-14  16:23

〔即時新聞／綜合報導〕國道遊覽車翻覆33死事故，罹難康姓司機的胞姊今日出面表示，弟弟早就想要離職了，但因為跟同事感情好，而且放不下想搭他車的老人家才繼續留著，沒想到這次事故卻帶走了弟弟。

綜合媒體報導，康男胞姐今天到台北第二殯儀館處理後事，她並不認為弟弟有疲勞駕駛，強調他是個好司機，小擦撞難免會發生，但絕對沒發生過車禍。至於康男7年來有2次事故紀錄，她則直言有哪個司機「7年才兩次記錄？」

康男姊姊表示，弟弟在去武陵的前2天，已經跑了2次合歡山，還抱怨從合歡山下來很累，但老闆還是要求他負責賞櫻團，弟弟就在公司壓力和老人家想搭他車的人情之下，才願意出門開車。

康男胞姐說，弟弟往往早上7、8時就出門，半夜11時許才返家，而弟弟因為不滿旅行社老闆脾氣不好、公司過於老舊，曾經有過離職的打算，但考慮到同事情誼和讓出遊的老者都能開心，才繼續待在蝶戀花旅行社。

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  • 國道遊覽車翻覆造成33死。（記者羅沛德攝）

    國道遊覽車翻覆造成33死。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 司機 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆 駕駛
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