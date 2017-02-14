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憑著3張舊照片 員警過濾兩千人完成尋人任務
2017-02-14 16:04
大雅區誠鋒公司總經理毛文宏（右）代表致贈錦旗給熱心服務的員警，由馬岡所所長李仁成（左）代表接受。（記者歐素美翻攝）
〔記者歐素美／台中報導〕中國上市公司奧康集團副總裁溫媛瑛，感念20多年其剛出社會到廣東東莞一家鞋廠上班時，受到台籍主管張碧霞的照顧，透過大雅區誠鋒公司總經理毛文宏來台尋人，馬岡派出所員警接獲請託，憑藉著溫女提供的姓名及3張老照片，過濾全台近2000名40~60歲的張碧霞，經一一比對，順利完成尋人任務，毛總特別行文市長林佳龍，希望表彰熱心員警。
中國上市公司奧康集團副總裁溫媛瑛，事業有成，懷念其學校畢業後，到東莞鞋廠工作時，對她十分照顧的女主管張碧霞，去年中旬在東莞遇到大雅區誠鋒公司總經理毛文宏時，特別請毛回台代為協尋。
毛文宏帶著溫女提供的3張舊照片，去年6月就近請託轄區的豐原分局馬岡派出所代為尋人，當時值班員警陳昌煒接獲任務，就熱心地利用勤餘時間，先以姓名及40~60歲左右的年齡，從全國戶政資料中過濾，發現全台有近2000位張碧霞過濾，再以照片中的眉毛與嘴唇一一比對，找出接近的20人，再與毛總討論後找出最接近的3人。
但礙於個資法，警方不能透露民眾的相關資料，陳昌煒就利用工作之餘到較符合特徵的3人家中查訪，終於在豐原區找到當年曾在東莞鞋廠擔任廠管的張碧霞，完成溫媛瑛尋找恩師的心願。
溫媛瑛順利連絡上張碧霞，對台灣警察熱心助人十分感動，透過毛總表示「尋找恩師是她多年願望，沒有當年恩師就沒有今日的成就」。毛總上月底並行文市長林佳龍，希望表揚熱心服務的陳昌煒，馬岡派出所長李仁成表示，陳昌煒為民服務，十分熱誠，但已於去年10月請調回屏東服務。
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