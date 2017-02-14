蝶戀花窗口神隱 員工：可能手機沒電

蝶戀花旅行社的對外窗口鄭沐昇則至今神隱，其餘員工說，可能是他手機沒電。（記者劉信德攝）

2017-02-14 15:58

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社遊覽車翻覆，康姓司機疑似過勞，旅行公會全聯會發言人李奇嶽雖稱司在事發前有充分休息，但司機女兒康宜甄出面駁斥旅行社與旅行公會說謊。對此，蝶戀花律師劉宇哲表示，今天之後會將相關資料提供勞動局調查。蝶戀花旅行社的對外窗口鄭沐昇則至今神隱，其餘員工說，可能是他手機沒電。

面對康宜甄駁斥說謊。旅行公會全聯會發言人李奇嶽表示，事件發生的太快，很多資訊還不是很清楚，目前還無法確認，警方已查扣所有證據，待調查結果出爐後，再一併說明。

蝶戀花旅行社則始終大門深鎖，記者致電旅行社電話，雖有員工接聽電話，卻堅稱公司統一對外窗口為職員鄭沐昇，對於鄭沐昇電話則從昨凌晨至今未開機，該員工僅稱，可能是他手機沒電。

劉宇哲則表示，勞動局已經介入調查，公司會配合提供相關資料給市府，但今天內無法提供，因為公司人員今天都被外派醫院、靈堂致意或開會，已沒有足夠人力在內將資料整理出來。