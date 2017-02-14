恩愛夫婦遇大劫 幸運均活

2017-02-14 16:08

［記者陳恩惠／台北報導］國道五號接三號南下車道昨晚發生遊覽車翻覆意外，受傷送至台北慈濟醫院的64歲男性李東榮和56歲女性李呂芬香夫妻，兩人到院時意識清楚，住處大樓警衛今天獲悉，大呼「那ㄟ安捏？」直指「昨天上午兩人還高高興興地牽手出門，講要去看花！」

警衛先生表示，李東榮夫婦原本住在北市民族西路上，15年前才搬來北市重慶北路這棟新的大樓建案，夫婦倆育有二子，從小到大學經歷都優秀，由於都是唸理工科系，目前分別在中壢、桃園的台電及民間科技公司任職，由於二子皆未婚，放假才返家團聚。

他說，64歲的李東榮原服務於某電信公司，平日夫妻倆感情相當好，出入雙雙對對，友人笑稱他倆像似神仙眷侶，夫妻的甜蜜總是羨煞旁人，不時和朋友外出爬山、郊遊，近至陽明山，或是基隆，近年李東榮退休，兩個兒子在外地工作，夫妻倆更是經常外出旅行。

據了解，李姓夫妻的好友找他倆去「賞櫻」，表示「一日遊」的行程很輕鬆，早上8點出門只要坐個車，到農場走走看看，然後到宜蘭吃個飯，晚上就能回台北，沒想到第一次參加這種旅行團就出事。

李的二個兒子昨晚獲悉，連夜分別從中壢、桃園趕往新店慈濟醫院探視，直到今天上午雙親開刀狀況穩定後，才返家拿取住院所需的換洗衣物，並安排後續的照護事宜。