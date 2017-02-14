韓女大生來台遭下藥性侵 涉案運將被求刑15年

韓女大生來台遭下藥性侵 涉案運將詹侑儒被起訴。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-14 15:32

［記者黃捷／台北報導］3名韓國女大生上個月來台包車旅遊，「Jerry taxi tour」車隊旗下色運將詹侑儒，竟在乳酸飲料中下安眠藥，免費提供給3女飲用後，再性侵其中1女。士林地檢署今偵結，依欺瞞施用毒品、妨害性自主等罪起訴詹男。

檢警調查，詹男上月12日載3韓女出遊，趁機在乳酸飲料中下藥，2女喝下不久即昏睡車內，另1女因覺得苦沒有喝，但因叫不醒2女，便獨自前往士林夜市逛街，詹男則利用空檔，將2女載至偏僻處性侵其中1女，再若無其事將3女載回投宿旅館。

2女清醒後，遭性侵的被害人隱約想起遭詹男脫絲襪指侵，隨即到超商買同款飲料試喝，發現根本沒苦味，才驚覺被下藥，14日報警。

案件爆發後，許多曾搭乘詹男計程車的韓國女遊客，都紛紛出面向韓國警方報案，聲稱自己也有類似經歷，士檢並於26日收案，另簽分「他」字案擴大偵辦，目前仍在追查中。