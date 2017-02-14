遊覽車公會理事長：出事車為合法「二階打造」

2017-02-14 15:30

〔記者陳紜甄／台北報導〕國道五號昨晚發生重大車禍，由蝶戀花旅行社負責的賞櫻團遊覽車回程翻落邊坡，造成33死12人受傷。外界質疑，司機工時過長或遊覽車是拼裝車，造成車禍發生。今下午遊覽車中華民國客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞接受媒體採訪時澄清表示，發生事故的遊覽車是合法的「二階打造」，並通過監理機關審核通過的合法遊覽車。

魯孝亞表示，外界都認為二階打造的車是拼裝車。但由於台灣並沒有生產底盤，所以從國外進口底盤，在國內打造車體「組裝」而成，所以是二階打造。車體廠打造的車輛都會經過車輛安全審驗中心審核，遊覽車業者購買到的都是合法遊覽車。

昨晚發生事故後，魯孝亞曾至現場觀看。他表示，現場連續壁是屬於圓柱形填製，表面粗糙，不論是小客車或遊覽車，撞擊上連續壁，車體都會掀掉。所以死亡的大體會發現都是直接頭部去撞擊，才會造成這麼大的傷亡。

另外，針對司機是否超時工作，魯孝亞表示，新北市與台北市檢察官昨晚已查扣遊覽車行車記錄器。紀錄上顯示，休息與駕車時間，並無違反運管法連續駕車十小時，同時在中間，駕駛有足夠的休息時間。