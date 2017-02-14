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銀行前大火毀30機車 民眾：起火前有聽到爭吵聲
2017-02-14 15:27
中和景平路土地銀行前一片焦黑。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨，新北市中和景平路土地銀行前一排機車突然起火，火勢之大附近住戶紛紛逃竄，總共燒毀30部機車，所幸未釀人員傷亡。可疑的是，有民眾說在起火前，聽到有人在爭吵，接著就起火了，警方不排除人為縱火，將待該大樓復電後調閱監視器再行釐清。
據悉，因為起火就在銀行前，銀行也免不了受波及，甚至延燒至2樓與3樓，所幸火只燒到陽台並未往屋內延燒。有民眾一早準備來銀行辦事，看到大門、提款機都焦黑，直呼「那A安捏」。
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