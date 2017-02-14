假釋慣犯2天搶4女 拖行被害人

2017-02-14 15:30

［記者黃旭磊／高雄報導］假釋搶奪慣犯2天搶4女，其中1 名被害人遭機車拖行保住皮包，歹徒再搶外勞被逮。

高雄市林園警分局大寮所長曾富達下午表示，沈嫌（24歲，竊盜、搶奪）於本月5日因竊盜案遭捕，飭回後不改惡性，11日起2天內騎車犯下4起搶案，女高中生等被害人於大寮路被搶走手機及現金7百元，被害人被拖行導致擦傷，之後於光明路搶菲律賓女外勞皮包被警方認出。

警方表示，沈嫌於105年底假釋出獄，做粗工維生，沈母及工頭誤信洗心革面，沒想到不改賊性，「早上出門搶完才上工」，警方根據監視影像找到沈嫌，起出於三民區竊得機車贓物及作案所穿衣物。

沈嫌沒毒癮，不急用錢，供稱「控制不了想搶慾望」，沈母到所探望痛罵「才剛出獄沒多久又犯」，沈嫌低頭不語。

警方訊後依搶奪罪嫌送辦，檢方認為有反覆實施同一犯罪之羈押必要，經法院裁定羈押。