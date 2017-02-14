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賞櫻團翻車駕駛曾怨：年紀大工作不順！

2017-02-14  15:19

〔記者張安蕎／新北報導〕賞櫻團翻車事件，疑似疲勞駕駛、不幸身亡的駕駛康育薰，有未繫安全帶及於高速公路違規等2件交通違規未結，他居住的社區停車場管理員表示，康姓司機曾抱怨，「年紀大了，沒出什麼事也被客運公司記點、記過，工作很不順！」沒多久就從客運公司離職了，過2、3個月才轉至蝶戀花旅行社開遊覽車。

社區主委韓振銘指出，康姓司機從不喝酒，家有1男2女，經濟重擔全在他身上，康男岳父在自家開設道堂、供奉濟公，岳父過世後，他老婆接手道堂，全家也於6、7年前搬至道堂居住。

社區總幹事陳禮表示，康男個性古意、憨厚，他自駕一台Toyota十幾年老車，但避震器壞了，曾提及要買新車，因此最近可能加緊上班存錢，近幾個月都改騎摩托車。

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  • 駕駛康育薰曾抱怨，「年紀大了，沒出什麼事也被客運公司記點、記過，工作很不順！」（圖擷取自康育薰臉書頁）

    駕駛康育薰曾抱怨，「年紀大了，沒出什麼事也被客運公司記點、記過，工作很不順！」（圖擷取自康育薰臉書頁）

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