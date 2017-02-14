國5重大車禍後 勞動部次長：駕駛無勞保，導遊已退保

2017-02-14 15:28

〔記者黃邦平／台北報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車意外中，駕駛康育勳和導遊蕭如進都不幸身亡，勞動部次長郭國文今天下午表示，初步清查，駕駛去年3月後就未加保勞保，導遊已經請領老年給付退保、且未另外投保職災保險，至於駕駛與業者的雇傭關係仍待確認。

職業安全衛生署署長劉傳名指出，由於駕駛涉及到蝶戀花旅行社和友力運通兩家公司，台北市與桃園市勞檢處正分頭調閱相關資料，確認是否有僱傭關係，至於遊覽車上的行車紀錄設備目前都已由檢警查扣，正在釐清駕駛的出勤狀況。

如果駕駛與旅行社或通運公司存在僱傭關係、卻未投保勞保，可依照職業災害勞工保護法提供相關津貼及補助。

劉傳名強調，今天有媒體報導提到，家屬指稱駕駛已經連續工作十多天，仍要實際了解出勤狀況，事證調查明確，才能確定是否違法，職安署檢查員已會同桃園市勞檢處正在調查，遊覽車上除了行車紀錄器，也可以參考車輛的GPS定位紀錄，還有車輛派遣的「駛車憑單」，甚至可能要透過事故的生還者，了解當天行程到底如何安排。

勞動條件及就業平等司司長謝蒨倩表示，交通部《汽車運輸業管理規則》第19條之2規定，駕駛每天駕車時數不得超過10小時，勞動基準法規定每天正常工時8小時，加上延長工時最多不得超過12小時，兩者完全沒有扞格，是基於考量健康與道路安全採取雙重管制，若違反就分別裁罰；勞基法規定的工時，除了開車的時間，還有準備時間，例如開車前檢查油、水，出勤後車輛清潔等，這些都是在雇主的指揮監督下，即使是待命時間，駕駛員都須遵守規定，因此都要計入工時。

郭國文說，駕駛去年3月23日以後就未再加保勞保，除非在意外發生前突然又加保，這部分要等3天才能確認。（更新16：05分）