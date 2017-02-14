香港辣妹獻柔情誘詐 保七機警攔阻

2017-02-14 15:39

〔記者陳賢義／台東報導〕詐騙集團假裝香港美女在LINE中針對隨機認識台東陳姓中年大叔進行溫柔詐騙，不斷噓寒問暖提醒注意保健，取得信任後再轉移話題，誘騙投資黃金期貨；由於陳男在銀行櫃檯不斷滑手機及拍攝匯款單，動作引起保七員警及銀行襄理注意，及時攔詐。

派駐銀行的保七台東警勤室副主管林文柱看見陳男在櫃檯前不斷低頭用LINE滑手機對話，又反覆拍攝匯款單，察覺有異趨前關心，徵得同意查閱手機對話內容，「到銀行了沒？匯款了沒？」句句都是督促匯款用語，與一般正常公司廣告投資手法不同，立判遇詐，旋即商請行庫襄理暫時停止匯款。

進一步查證匯款原因，對方自稱姓李、香港籍，是1名年輕貌美的長髮女子，1個星期前透過LINE中隨機認識50餘歲的陳男，雙方相談甚歡，日前寒流來襲，李女不斷溫柔提醒注意保暖，柔情攻勢奏效取得信任，進而轉移話題，誆稱親戚在香港專門經營黃金期貨，每期都賺很大，有緣相識，因而告知投資機會，要求先匯3300美金試一試，保證1個月內翻倍。

雙方未曾謀面，都是用LINE聯繫及通話，林文柱與行庫襄理察覺蹊蹺，聯手攔下匯款，成功阻止這場假投資真詐騙案件，台東警勤室主管彭成瑜隨後加入，將全案相關資料移請台東警分局中興所續追幕後黑手。

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