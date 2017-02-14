退休女會計難得出遊 賞櫻行遇劫難

傷者張甫慈平時住在台北市福州街。（記者王冠仁攝）

2017-02-14 15:18

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天晚上發生國道5號遊覽車翻覆33死重大意外，其中一名59歲傷者張甫慈幸運獲救，被送往台北國泰醫院救治。

記者循線前往台北市福州街張家訪問，她的兩名女兒應門不願多說 ，只說母親在醫院觀察中，她目前已經退休，原本的工作是會計。

張女鄰居說，她丈夫原本在法院工作，多年前也退休，夫妻倆平時深居簡出。該處里長經常舉辦里民出遊活動，里長曾多次邀約張與她丈夫參加旅遊團，但張都不願參加。此次張參加賞櫻行程，不知是誰約張，也不知道張跟什麼人去，「想不到一去就遇上這麼可怕的意外」。