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遊覽車司機在臉書自嘲在「爆肝企業」工作

2017-02-14  16:16

〔記者張文川／台北報導〕昨晚國道五號南港系統道昨晚發生遊覽車翻覆的重大傷亡意外，目前已造成33人死亡、11傷，遊覽車司機康育熏也不幸身亡，檢察官與法醫下午會同家屬在第二殯儀館解剖康男遺體，以釐清有無酒精、藥物反應。

康育熏在臉書公開的資訊顯示，康男在自我介紹自稱曾經在和欣客運工作過，也在「向日葵爆肝企業」工作，自嘲意味十足，隱約透露遊覽車駕駛工作非常操勞。

由於康男昨天從清晨開車到深夜，外界懷疑因工時過長而疲勞駕駛的可能性，旅行社委任律師向媒體表示康男昨天出車前已連休2天，今天康男的女兒針對這項說法出面「打臉」，她說父親自從除夕休假後，就一直工作到昨天。

雙方目前各說各話，沒有交集，有待檢警查明釐清。

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  • 遊覽車司機康育熏駕車時的形象。（取自康裕熏臉書）

    遊覽車司機康育熏駕車時的形象。（取自康裕熏臉書）

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標題：遊覽車司機在臉書自嘲在「爆肝企業」工作


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