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父母胞妹都罹難 全家只剩他孤單1人

國道遊覽車翻覆33死，36歲李姓男子的父母和胞妹都罹難，全家只剩他1人。（記者羅沛德攝）

2017-02-14  15:29

〔即時新聞／綜合報導〕武陵賞櫻團遊覽車翻覆33死，多名罹難者家屬在台北第二殯儀館悲痛認屍，一名36歲李姓男子的父母與胞妹都在事故中喪生，全家4人現在只剩下他獨自1人，讓他感到心痛不已。

據《東森新聞雲》報導，李男說父母的感情非常好，兩人已結褵30多年了，經常會一起出門旅遊。他透露父親過去在國防部政治作戰中心官拜上校，約10年前退伍；母親以前則擔任醫護，也已經退休；妹妹則加入軍伍1年後從士官退役，目前在做保全職務。

李男感嘆，父母退休後家裡經濟還算過得去，所以屢次一起出遊，昨天是妹妹第一次和他們一起出去玩，想不到卻遭遇劫難。

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