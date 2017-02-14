員警燈會指揮交通 雲林成宵小天堂樂園？

2017-02-14 15:29

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣燈會形成警力空窗？1名竊賊昨天在斗六市鎮北路、文化路沿路偷竊，再往南投竹山繼續行竊，4連偷得手後揚長而去，雲林縣議員王又民擔心，雲林舉辦台灣燈會動員龐大警力指揮交通，意外成為宵小天堂樂園。

2017台灣燈會11日在雲林縣盛大點燈，當天就湧進190萬人潮，導致雲林虎尾地區交通打結，甚至造成高速公路塞車，大批警力支援交通勤務，協助指揮交通，昨天卻傳出有小偷在斗六市鎮北路一路偷到南投竹山鎮，囂張行逕猶如進入「治安空城」。

王又民的助理游嘉惠是受害者之一，她停在文化路旁的小轎車門被撬開，車內皮包1、2萬元被偷走，王又民向本報投訴，游嘉惠昨天中午12點就報案，警方直到深夜10點多才來服務處了解案情，理由是「各分局的偵察隊長都派去燈會執勤了！」

由於警方遲未偵辦，游嘉惠自扮「柯南」，沿途調閱商家監視器，發現涉嫌撬開她車門偷包包的男子，先在一家超商行竊得手，接著偷車內包包，隨即又在中油加油站前偷走一輛機車，甚至在抵達南投竹山後，又再度行竊得手。

王又民表示，台灣燈會期間宵小在雲林行竊「如入無人之境」，讓雲林治安拉警報，建議交通指揮等工作應該聘雇工作人員或請義警協助，千萬別為了燈會犧牲了治安。

斗六警分局副分局長李仁表示，嫌犯一連在斗六市犯下3案再到南投竹山行竊，斗六分局已和竹山分局聯合偵辦中，台灣燈會是雲林盛事，警力確實吃緊，但地方治安絕對沒有假期。