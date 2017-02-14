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宜蘭開上武陵髮夾彎多 司機直言「不會連續排班」

業界遊覽車司機表示，從宜蘭長埤湖開車前往武陵農場路途遙遠，尤其過了宜蘭縣大同鄉南山村後接近思源埡口處，「髮夾彎」會連續好幾個，考驗司機專注力。（圖擷取自Google Map）

2017-02-14  15:29

〔即時新聞／綜合報導〕國道五號發生遊覽車翻覆意外，遊覽車司機是否過勞駕駛引起各界關注，業界遊覽車司機表示，從宜蘭長埤湖開車前往武陵農場路途遙遠，單趟就要2個多小時，如果要排班，通常不會連續排「武陵路線」。

根據《蘋果日報》報導，駕駛遊覽車有8年經驗的曹姓司機表示，在櫻花祭開往武陵的遊覽車都以一日團為主，從宜蘭出發、在長埤湖換證後就會一路開往武陵農場，中間只會停靠南山休息站讓乘客上洗手間、稍作休息。

駕駛武陵一日遊路線約有30多次經驗的林姓司機則指出，前往武陵農場的山路比一般山路更窄，需要全神貫注，通常不會連續排班，而是「開兩天休兩天」，並且在乘客抵達武陵農場下車看櫻花時，趕緊把握時間休息。

針對前往武陵農場的山路，兩位司機都直言最難的路段就在過了宜蘭縣大同鄉南山村後接近思源埡口處，「髮夾彎」會連續出現好幾個，每次經過這路線都會很小心，如果司機精神不足會非常危險，國光客運的賞櫻專車今天恰巧也在該路段附近發生擦撞意外。

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  • 遊覽車司機表示，前往武陵農場的山路比一般山路更窄，需要全神貫注，因此通常不會連續排班，通常是「開兩天休兩天」。（圖擷取自Google Map）

    遊覽車司機表示，前往武陵農場的山路比一般山路更窄，需要全神貫注，因此通常不會連續排班，通常是「開兩天休兩天」。（圖擷取自Google Map）

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