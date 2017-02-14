衝動殺女師 威總之子曾有棒球夢...

陳威成之子勒斃疑似不倫戀的女老師，被依殺人罪送辦。（資料照，記者楊政郡攝）

2017-02-14 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕前興農牛總教練陳威成之子就讀台灣體育運動大學，現年27歲的他為運動產學系研究所學生，因人際關係不佳而獲校方安排43歲鄭姓女老師輔導，不料卻疑似發生不倫戀，兩人6日發生口角，陳男失手將鄭女勒斃並棄屍南投，今天被警方逮捕，全案依殺人罪送辦。據指出，視父親為偶像的陳男原本也想朝棒球發展，但因傷不得不放棄。

綜合媒體報導，陳男從小跟隨父親在球場出入，被起了一個外號「小蜜蜂」，他與兩個弟弟很自然的都以棒球為夢想，從小參加學校棒球隊，後來也就讀棒球名校西苑高中，還曾經留學日本岡山共生高校，但因為受傷而放棄棒球夢，回台改攻讀運動管理。

陳男曾在網誌中透露，因為父親的名號讓他壓力很大，希望外界不要什麼事情都拿他與父親做比較，他想要做自己，也考慮創業。陳男在台體大就讀期間，也曾經做過中華職棒雇員，在球賽期間擔任引導觀眾與記者入場的工作，因為認真負責的個性而頗受歡迎，當時威總還欣慰的說，「就看他自己要做什麼吧。」沒想到如今竟犯下殺人大罪。