一夜急救仍不治 夫妻開心出遊竟共赴黃泉

2017-02-14 15:04

〔記者張議晨、黃欣柏／台北報導〕國道5號接國道3號南下車道，13日晚間發生嚴重遊覽車事故，有4名傷者後送台北市立萬芳醫院，其中2人到院前就無呼吸，經急救仍回天乏術，另1名家住北市的孫培中，由於嚴重骨折加上多重性創傷與出血，導致多重器官衰竭，歷經一夜搶救，上午10點半左右宣告不治，與同行出遊的妻子樂松菊不幸一起罹難。另一名越南籍傷者陳玉瑩目前生命徵象還算穩定，但需住院觀察。

同為43年次、現年63歲的孫培中和樂松菊夫婦兩人，家住北市中山區，因樂松菊比孫培中大「2個月」，是名符其實的「姊弟戀」，退休後兩人常到處旅遊拍照，二人臉書上多是甜蜜出遊的照片。

孫培中相當關心時事，不僅關心黑面琵鷺及溼地保育，也曾因為一起忠孝橋機車被衝撞的行車畫面，在臉書貼文呼籲政府要重視騎士路權；沒想到這次與妻子開心出遊，卻意外難逃死劫，經醫師極力搶救仍無法挽回性命。

至於萬芳醫院另一名越籍傷者陳玉瑩，家住北市文山區，萬芳醫院副院長白冠壬今受訪時表示，女性傷者甫開完刀，目前用生命器維持生命穩定與平衡。