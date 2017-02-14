遊覽車翻覆事故 招魂儀式完成場景哀傷

罹難者家屬14日赴武陵農場賞櫻團，國道五號南港系統交流道翻車現場招魂，場面哀戚。（記者張嘉明攝）

2017-02-14 14:44

〔記者曾健銘、吳政峰／新北報導〕蝶戀花旅行社44人旅行團，昨晚返程行經國道五號接國道三號連接道時失控翻車，造成車上33名乘客當場死亡，11人輕重傷，死者的家屬今日分成上、下午兩批重回事故現場招魂，場面哀戚。

國道警方表示，今日上午10時許，李姓、歐姓2名死者的家屬先至現場招魂，下午近2時許，剩餘的死者家屬從殯儀館趕抵現場，警方為此特地封鎖國道五號接國道三號連結接道。

招魂現場法師搖鈴念經助念，死者家屬雙手合掌、低頭不發一語，全程嚴肅哀戚，招魂儀式在半小時後全部圓滿結束。

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