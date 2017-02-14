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警署工程師下月退休 不幸國道翻車意外喪生

2017-02-14  14:31

〔記者黃敦硯／台北報導〕不幸釀成33人死亡的國道遊覽車翻車意外，有2名死者是警政署資訊工程師，其中63歲的樂松菊已在警政署服務38年，原本申請3月27日就要提早退休，不料坐上這輛發生意外的遊覽車，遭遇死劫。

而50歲的歐娟如，與樂松菊在同一個辦公室，2人因都修佛，屬同一個唸佛經社團的好友，2人此次是與其他唸佛經好友一同出遊，原本預定今天就要銷假上班，如今同仁卻再也見不到2人和氣、熱情的身影，不幸的消息傳回警政署資訊室，同仁均感不捨與哀傷，警政署長臉書也貼出哀悼文。

據了解，歐娟如為警政署資訊室作業設計科助理管理師，樂松菊為助理設計師。

據2人的科長林建隆表示，他曾問大姐（樂松菊）為什麼想退休了，她笑笑的說「年紀大了，在署裡也服務很久，想休息了！」而他一早也跟辦公室的同仁一起去殯儀館，望著牌位，不禁感到悲傷，願他們得到安息，好好休息吧！

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  • 部分罹難者家屬14日赴國道五號南港系統交流道翻車現場招魂，場面哀戚。（記者張嘉明攝）

    部分罹難者家屬14日赴國道五號南港系統交流道翻車現場招魂，場面哀戚。（記者張嘉明攝）

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