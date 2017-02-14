快訊明華園愛的波麗路台中登場
網友爆料：蝶戀花帶團不用執照
2017-02-14 14:28
〔記者何世昌／台北報導〕「蝶戀花旅行社」帶團的武陵農場賞櫻一日遊，昨晚發生遊覽車翻覆，累積造成33死、11傷。事發後，網友湧入該旅行社的臉書專頁，並給予「1星」負評；網友「痘點」更爆料：「之前有去應徵過，超扯居然跟我說帶團不用執照」。
蝶戀花旅行社成立於1999年，主辦國內與離島旅遊，有一日、二日和多日可選擇，也會配合季節與節慶做主題套裝旅遊。這次出事的屬於該公司的「武陵農場櫻花季」一日行程，團費包含車資、保險和門票，要價850元，若含午餐則收費1100元，行程內容包括參觀櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊和吊橋。
根據google評論，蝶戀花旅行社有不少負評，有遊客反映車輛非常老舊，車齡都超過30年，途中故障公司也不理會、導遊素質落差大、司機急性子在山路開快車還按喇叭。
網友也湧入「蝶戀花旅行社」臉書專頁給予1星負評（滿星5星），並批評旅行社出事後就躲在律師身後，不敢親自面對；網友也罵「賺這種黑心錢，你睡得安心嗎？」、「19年的車還載這麼多人」，紛紛揚言不再參與「蝶戀花旅行社」。
網友「痘點」則爆料：「之前有去應徵過，超扯居然跟我說帶團不用執照」，並嗆「你們可以關門了，別再出來害人了」！
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